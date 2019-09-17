Несмотря на страшную болезнь жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев не бросает работу. Его партнерша Татьяна Навка сообщила, что в конце октября они выступят в Санкт-Петербурге.

Несмотря на страшную болезнь жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев не бросает работу. Его партнерша Татьяна Навка сообщила, что в конце октября они выступят в Санкт-Петербурге.После того, как стало известно о страшном несчастье в семье Анастасии Заворотнюк (по некоторым данным, у популярной актрисы рак головного мозга последней стадии), пристальное внимание уделяется не только самой звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня", но и ее молодому супругу, фигуристу Петру Чернышеву.Спортсмен пока не дал ни единого комментария относительно состояния артистки. Говорят, он не отвечает на звонки и ограничил круг общения. До недавнего времени фигурист участвовал в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Однако, судя по комментариям к ее новому посту в социальной сети "Инстаграм", общественность убеждена, что спортсмен отказался от выступлений."Так иногда бывает... хотела опубликовать один пост, листала ленту фотографий в поиске подходящей, а наткнулась на... Видео со съемок проморолика к "Руслану и Людмиле"! Столько волнительных и приятных воспоминаний!!! 💗💗💗 И в свою очередь, хочу напомнить вам, что с 31 октября по 4 ноября 2019 года наша волшебная сказка на льду едет в Санкт-Петербург в СК "Юбилейный"! Ждем всех-всех с нетерпением в Северной столице!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Татьяна Навка.Некоторые подписчики высказали мысль, что Петр Чернышев вряд ли будет участвовать, намекая на его серьезные семейные проблемы. Однако опровергла все домыслы. "И Петр конечно же едет и выступает во всех наших осенних спектаклях💪🏼" – объявила прославленная фигуристка.По слухам, из-за тяжелой болезни ее муж Петр Чернышев принял решение на время уйти из ледового шоу, чтобы постоянно быть рядом с любимой супругой. Якобы иногда его меняют теща Валентина Борисовна и дочь актрисы от предыдущего брака Анна.