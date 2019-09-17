Строительство уже началось. Завершить его планируется уже в следующем году.

Новая развязка появится на трассе М-7 "Волга" в Вязниках. Строительство уже началось. Проект доверили предприятию "Упрдор Москва - Нижний Новгород". Завершить его планируется уже в следующем году.На время работ изменится схема движения по участку на 300-м километре автодороги. Движение будет идти по одной полосе в каждом направлении с ограничением скорости в 40 км/ч. Этот объект - часть плана модернизации магистралей. Двухуровневая развязка типа «неполный клеверный лист» разведет потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе. Также обустроят 6 автобусных остановок и установят шумозащитные экраны рядом с жилыми домами.