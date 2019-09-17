Это на 3 млн рублей больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации города

Это на 3 млн рублей больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации города.Из этих денег 68 млн 720 тыс. (61,6% общего объема) выделяет бюджет города. Из областного бюджета в виде субсидии на организацию питания учеников 1-4 классов направлено 42 млн 788 тыс. рублей. Стоимость завтрака в школьных столовых — 40 рублей, обеда — 50 рублей.Несмотря на напряженность городского бюджета, в 2019 году администрация города Владимира нашла возможность обеспечить бесплатными завтраками или обедами учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей (всех категорий), детей-инвалидов и детей родителей инвалидов. Кроме того, всем остальным учащимся начальной школы предоставлена компенсация оплаты питания в сумме 20 рублей в день.Также в 2019 году администрация города Владимира предусмотрела средства на оплату питания льготным категориям школьников, в том числе на предоставление бесплатного завтрака и обеда для 340 обучающихся по адаптированным образовательным программам и бесплатного завтрака или обеда (по выбору) для 3313 учащихся 5-11 классов из числа малообеспеченных семей и посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения детей-инвалидов.