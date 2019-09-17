Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метровВ Александровском районе произошел крупный пожар. Поздним вечером 16 сентября на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в поселке Красное пламя. На место незамедлительно выехали спасатели.Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Позднее на месте происшествия обнаружили тело, предположительно женщина, личность устанавливают.До раннего утра спасатели боролись с пожаром. В 4:02 пожар полностью ликвидирован.К ликвидации последствий пожара привлекались 14 человек и 5 единиц техники.