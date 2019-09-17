Потеряв год спортивной карьеры, 17 сентября они получили шанс вернуться в большой футбол: Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из белгородской колонии. Освобождены условно-досрочно. Первое испытание уже сегодня: день рождения Мамаева должны отметить так, чтобы не оказаться снова в камере.

Потеряв год спортивной карьеры, 17 сентября они получили шанс вернуться в большой футбол: Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из белгородской колонии. Освобождены условно-досрочно. Первое испытание уже сегодня: день рождения Мамаева должны отметить так, чтобы их и завтра ждали на футбольном газоне, а не обратно в камере.Стремительный рывок к свободе: не обращая внимания на журналистов, Кокорины и Мамаев запрыгивают в черный "Генендваген". Вместо тюремной робы — спортивные костюмы. Капюшоны скрывают лица.Уже в салоне неразлучные друзья делают первое селфи. Фото тут же появляется на странице жены Павла Мамаева.За рулем внедорожника — отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов. Ведет себя вызывающе: у одной из журналисток отнимает телефон.Дорогу к тюремным воротам прокладывает, не обращая внимания на репортеров. Резко сдал назад и колесом проехал по ноге журналиста.К стенам колонии тут же вызвали скорую. Журналиста, которого в суматохе случайно записали под фамилией "Мамаев", осмотрели медики. Подозрение на перелом.Сотрудники ДПС отчима Кокорина отпускают, составив протокол. Перед пострадавшим журналистом он и не думал извиняться.Черный внедорожник увез бывших игроков сборной России по футболу в Москву. Теперь у них есть справка об освобождении и возможность продолжить спортивную карьеру.Главный врач мужской сборной команды России по футболу Эдуард Безуглов полагает, что, учитывая их подготовку, Мамаеву и Кокорину хватит пары месяцев чтобы прийти в кондицию.Уже известно: Александра Кокорина ждут в "Зените". Клуб решил переподписать контракт с форвардом и уже успел дозаявить его на сезон.Этому очень рад верный болельщик клуба — Михаил Боярский."Он человек молодой, амбициозный и сможет наверстать упущенное. И он тореадор серьезный, будет очень полезен команде", — говорит актер.Павел Мамаев пока еще числится полузащитником "Краснодара", руководство которого, правда, собиралось расстаться со скандальным полузащитником.Пресс-атташе "Краснодара" Антон Тихий говорит, что клуб никак не комментирует эту ситуацию.Как только футболисты покинули ворота колонии, немецкий портал Transfermarkt оценил их стоимость: Кокорина — в 5, а Мамаева — в 3 миллиона евро, соответственно. Это почти в два раза ниже, чем было до заключения.Накануне освобождения бывшие игроки сборной — еще в колонии — провели автографсессию. Теперь уже бывших конвоиров приглашали на свои будущие матчи, обещали бесплатные билеты, а с арбитром, судившим товарищеский матч в колонии, делились своими планами.Арбитр Александр Петренко говорит, что Кокорин собирался в Сочи, а Мамаев — в Турцию, в "Галатасарай".Но вот смогут ли они выезжать за границу, пока большой вопрос: условно-досрочное освобождение подразумевает целый ряд ограничений.Адвокат Игорь Пастухов поясняет, что лицо, находящееся в процессе отбывания наказания и УДО, не может выезжать за границу.Администрация колонии №4 уверяет: футболисты перевоспитались и не представляют угрозы для общества.А те клубы и рестораны, в которых они чересчур активно отдыхали год назад, готовы вновь открыть двери для Кокорина и Мамаева.Ведь с тех пора, как они устроили драку в кофейне, там нет отбоя от посетителей: просят показать тот самый стул и требуют набор блюд и напитков, как у Кокорина с Мамаева.Охранник кофейни рассказывает, что приходили люди и фотографировались со стульями.У Павла Мамаева 17 сентября — день рождения, но отмечать он его будет, скорее всего, в тихом семенной кругу — без ночных клубов и алкоголя.Дело в том, что с точки зрения закона досрочно освобожденный человек за нарушение режима поведения на воле еще может вернуться за решетку: УДО приговор не отменяет.