Скорость движения ограничат до 40 км/ч

Скорость движения ограничат до 40 км/чВ 2020 году во Владимирской области появится новая транспортная развязка на 300 километре федеральной дороги М-7 «Волга». ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород осенью 2019 года приступил к строительству искусственного сооружения в Вязниках.Движение транзитного транспорта по трассе М-7 «Волга» предусмотрено по двум полосам проезжей части (по одной полосе в каждом направлении). Скорость ограничили до 40 километров в час. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит водителей учесть информацию при планировании поездок и следовать установленной схеме движения.Для комфортного проезда ночью на развязке смонтируют 4,2 км линий электроосвещения.