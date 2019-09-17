В Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии. Инцидент произошел во время учений.

В Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии.Инцидент произошел во время учений на территории населенного пункта Жерновка. Информацию о гибели росгвардейцев подтвердили ТАСС в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.По другой версии, в ходе инцидента скончался только один военнослужащий, второй получил травмы. Подробности уточняются.