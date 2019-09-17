Сегодня в Октябрьском суде Владимира прошло второе заседание по делу отстранённой начальницы региональной Росгвардии - Алфии Мокшиной.

Сегодня в Октябрьском суде Владимира прошло второе заседание по делу отстранённой начальницы региональной Росгвардии - Алфии Мокшиной.Напомним, её обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и получении взяток. По версии следствия, Мокшина требовала и получала деньги от подчиненных за непривлечение их к дисциплинарным взысканиям. В пользу этой версии говорит тот факт, что незадолго до передачи денег в подразделениях Росгвардии в регионе проходила финансовая ревизия, во время которой были обнаружены многочисленные нарушения. На некоторые из них, по версии следователей, и собиралась закрыть глаза начальница областного управления.Отдельно стоит отметить, что обвиняемая охотно шла на сотрудничество со следствием и сама предложила провести обыск в своей квартире. Следующее заседание назначено на 1 октября. СегодняАлфие Мокшиной предоставили слово, в котором она смогла выразить своё отношение к обвинению.Я готова сообщить суду о полном несогласии с ним по следующим основаниям. Во-первых, я хотела бы отметить и обратить внимание суда на политизированность рассматриваемого уголовного дела, которое возбуждено в разгар предвыборной кампании губернатора Владимирской области. При отсутствии доказательств моей причастности к инкриминируемым событиям.Дмитрий Горкин