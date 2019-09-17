И опять заседание рабочей группы по "сувенирному налогу" не разрешило противоречий между музейщиками и владимирским бизнес сообществом.

И опять заседание рабочей группы по "сувенирному налогу" не разрешило противоречий между музейщиками и владимирским бизнес сообществом.Музей согласился с тем, что первоначальные цифры налога были завышены, и подтвердили свои намерения идти на уступки. " Мы будем стремиться к средним или минимальным показателям,"- заявил Александр Капусткин, замгендиректора ВСМЗ. Вместе с тем, в прейскуранте планируется установить новые льготы, к примеру, для краеведческих изданий.Предприниматели продолжают отстаивать свою позицию. Введение налога является правом музея, а не их обязанностью, подчеркивают предприниматели. И с прейскурантом, выдвигаемым ВСМЗ они категорически не согласны. Сложившаяся ситуация может негативно сказаться на развитии малого и среднего предпринимательства в 33-ем регионеИтоговая встреча по "сувенирному налогу" состоится в конце сентября, сообщает администрация Владимирской области