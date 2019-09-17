После отравления Кротом продюсеру Бари Алибасову была назначена жесткая диета для восстановления пищевода. Но похоже, знаменитость либо наплевал на назначения медиков, либо уже очень быстро восстановился.

После отравления "Кротом" продюсеру Бари Алибасову была назначена жесткая диета для восстановления пищевода. Но похоже, знаменитость либо наплевал на назначения медиков, либо уже очень быстро восстановился."Нанаец" появился 16 сентября на церемониипервой ежегодной премии для бизнес и бьюти-индустрии "Человек года", где его и заметили журналисты. Мужчина с удовольствием поедал шашлыки, запивая праздничное кушанье красным шампанским.Отметим, что подобный инцидент уже имел место быть. Так ранее Алибасов выложил на своей странице в социальной сети Инстаграм фото, где позирует в чебуречной. Подписчики отреагировали весьма неоднозначно, ведь еще раньше продюсер , что не может ничего есть."Самочувствие плохое. Я вот стою перед вами, у меня желудок горит. Чтобне горел, выпил 20 граммов водки. Думал, перестанет. Нет, не перестал.Трудно пищу принимать. Не работает пищевод. Так что ем или жеванное, илиуже съеденное, – посетовал тогда Бари.Он пришел на заседание суда, где его и перехватили корреспонденты. Сейчас Алибасов продолжает судебную тяжбу против компании-изготовителя жидкости для прочистки труб. Требования знаменитости не изменились – 100 миллионов рублей компенсации и изменение дизайна упаковки, газета "Комсомольская правда".Сам звездный продюсер считает, что у средства нарушена маркировка, которая не соответствует требованиям об обозначении химически опасных веществ. По мнению Бари Каримовича, бутылку лимонного "Крота" вполне себе легко спутать с лимонадом, что с ним, собственно, и произошло.