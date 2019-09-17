Ведущая Настя Ивлеева славится своим искрометным чувством юмора. На этот раз она опубликовала очередной забавный ролик в своем инстаграм-аккаунте.

Ведущая Настя Ивлеева славится своим искрометным чувством юмора. На этот раз она опубликовала очередной забавный ролик в своем инстаграм-аккаунте.На записи звезда танцует в домашней обстановке. На ней короткий розовый топ, джинсы с высокой посадкой. На голове сооружен кокон из полотенца, а под глаза блогер наклеила патчи.В качестве композиции Настя предпочла включить песню группы "Бутырка" – "А для вас я никто". К слову, Ивлеева является настоящей фанаткой шансона и не скрывает этого.Это видео также, как и все предыдущие, в буквальном смысле взорвали Сеть, сообщает . Поклонники каждый раз с нетерпением ждут появления нового смешного ролика в ее личном влоге."Ивлеева, ты даришь мне улыбку, мотивацию, вдохновение. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, влюбляюсь заново! Спасибо за хорошее настроение!", "Ты красотка! Я по тебе тащусь, продолжай в том же духе!", "Мегакруто, Настя на высоте!", "Вы супер, простая без всяких потов!", "Жги, детка, и дальше! Ты лучшая!", – писали восторженные фанаты."Выход твоего волга – всегда событие месяца!", – призналась фолловер.Отметим, помимо карьеры на телевидении, Ивлеева активно развивается в Интернете. Так, она создала свой личный канал на Youtube. В нем она показывает свою жизнь вне камер и выкладывает то, что происходит за кадром телепередачи про путешествия "Орел и решка".