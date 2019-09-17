Певица Настя Каменских активно ведет свои социальные сети, делясь подробностями из жизни. Накануне она опубликовала очередной пост на своей странице в Инстаграм.

Певица Настя Каменских активно ведет свои социальные сети, делясь подробностями из жизни. Накануне она опубликовала очередной пост на своей странице в "Инстаграм".На черно-белом снимке знаменитость позирует, лежа на спине. На ней практически нет макияжа, поэтому легко можно заметить, какая у нее чистая и свежая кожа.Настя облачена в черные леггинсы и топ-бандо того же цвета. При этом живот у артистки соблазнительно оголен."Когда видишь ваши глаза на концертах, забывается все на свете, и остаются только приятные воспоминания!" — призналась супруга Потапа.Фолловеры не пытались скрыть восхищения. "Мало таких красивых", "Какая стройная стала. Молодец! Замужество на пользу пошло!" "Как всегда, на высоте! Красотка!", "Вау, идеальная!", "Фигура что надо!" – не скупились на лестные слова комментаторы."Блин, Настя, заколебала, давай рожай потапиков уже!" – высказался подписчик.Некоторые высказали недовольство. Настю упрекнули, что она лезет вон из кожи в попытке привлечь к себе хоть каплю внимания.Самые внимательные подписчики обратили внимание на отсутствие обручального кольца у Каменских на безымянном пальце. Они в лоб спросили у певицы, куда она его дела. Но исполнительница так и не удостоила любознательных пользователей Сети ответом.