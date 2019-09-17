Названы города, которые являются для молодежи наиболее предпочтительными в качестве переезда. В их числе Москва, Санкт-Петербург и другие. Соответствующий анализ провел Финансовый университет при Правительстве России.

Названы города, которые являются для молодежи наиболее предпочтительными в качестве переезда. В их числе Москва, Санкт-Петербург и другие. Соответствующий анализ провел Финансовый университет при Правительстве России.В проведенном исследовании за основу были взяты жители крупных и средних городов, чей возраст составляет от 18 до 30 лет. Как сообщил "Русской газете" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, в основном молодежь пытается уехать из крупных и развитых городов, где можно получить хорошее образование, но при этом отсутствует возможность найти высокооплачиваемую работу по специальности.Больше всего молодежь стремится покинуть такие города, как Тольятти, Омск, Барнаул, Челябинск и Волгоград. Меньше всего доля потенциальных мигрантов наблюдается в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.