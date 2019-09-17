Уровень заработной платы на различных должностях проанализировали в Министерстве труда. Эксперты выявили наиболее высокооплачиваемые.

Уровень заработной платы на различных должностях проанализировали в Министерстве труда. Эксперты выявили наиболее высокооплачиваемые.Выяснилось, что больше всех получают топ-менеджеры и руководители высшего звена в компаниях, занимающихся газовыми и нефтяными разработками, а также развитием энергетики. Кроме того, не жалуются на зарплату и командиры воздушных судов и мастера проходки шахты.Помимо этого, хорошим доходом могут похвастаться и сотрудники таких сфер, как: строительная, рекламная и финансовая. Еще хорошо получают и работникикомпаний-разработчиков программного обеспечения для различных систем, а также предприятий, занимающихся добычей и обработкой наиболее драгоценных металлов и камней.Отметим, что как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруда, высокая зарплата еще и углавного механика, инженера-проектировщика, инженера-технолога,инженера по автоматизированным системам управления производством,сталевара, заточника и слесаря.Кроме того, в сфере питания прилично зарабатывают шеф-повара и заведующие производством, а в сфере культуры – художественные руководители различных театров, режиссеры-постановщики и балетмейстеры. В медицине особым спросом пользуются дерматовенерологи, стоматологи, психиатры и офтальмологи. В сфере услуг готовы предложить высокую оплату труда автоэлектрикам, парикмахерам и риелторам, телеканал "360".