Об основных направлениях антиэкстремистской деятельности правоохранительных органов и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Не допустить ненависти и враждыУ экстремизма – множество самых разных лиц. Он бывает и религиозным, и политическим, и национальным… Но во всех случаях связан с агрессией, угрозой обществу и правопорядку. Поэтому от того, насколько быстро и верно распознают и нейтрализуют его правоохранительные органы, во многом зависит национальная безопасность страны.Об основных направлениях антиэкстремистской деятельности читайте в статье начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майора полиции Олега Ильиных.Отвечая реалиям сегодняшнего дняВ Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» много раз вносились точечные изменения, связанные с изменением иного законодательства Российской Федерации. Комплексные изменения вносились дважды: Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 300-ФЗ и Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 318-ФЗ.Подробно о них рассказывают начальник Служебно-правового управления ДПД МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации полковник внутренней службы Валентин Ткачёв и заместитель начальника Служебно-правового управления ДПД МВД России, кандидат юридических наук полковник внутренней службы Андрей Ольшевский.Наталья Дрожжина: «Когда удаётся кому-то помочь, это греет душу»Заслуженная артистка Российской Федерации Наталия Дрожжина рассказала о своей работе в Университете культуры при Академии МВД России и о том, почему она отказалась от звёздной роли в кинофильме «Бриллиантовая рука».Эти и другие материалы читайте в печатной версии журнала «Полиция России» № 9, а также на интернет-странице издания.