Ученые выяснили, что на развитие диабета влияет не столько генетика, сколько неправильный образ жизни. Для этого датским исследователям потребовалось 15 лет наблюдений.

Ученые выяснили, что на развитие диабета влияет не столько генетика, сколько неправильный образ жизни. Для этого датским исследователям потребовалось 15 лет наблюдений.Испытатели следили за образом жизни добровольцев со средним возрастом в 56 лет. Это потребовалось, чтобы сделать грамотные выводы о факторах риска для здоровья подопытных. По итогу 15-летнего исследования выяснилось, что основной причиной диабета является ожирение.Всего исследователям пришлось проанализировать более девяти с половиной тысяч анкет. Датские профессора полагают, что наиболее вероятной причиной развития диабета является не генетическая предрасположенность, а неправильный образ жизни.Они отмечают, что ожирение вне зависимости от причин развития этого заболевания, повышает риск возникновения диабета практически в шесть раз. Впрочем, как издание URA.ru, ничего особенного нового ученым выяснить не удалось.Ранее международное медицинское сообщество уже приходило к мнению, что "сахарная болезнь" обостряется при ожирении. Сейчас же датчане просто пополнили базу знаний по теме пусть очередным, но в то же время все равно полезным материалом.Отметим, что диабет – это хроническое заболевание, при котором организм не в состоянии самостоятельно вырабатывать или использовать уже накопленный инсулин. Больной диабетом вынужден постоянно использовать подкожные инсулиновые инъекции.