Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел совместную апелляцию французского Пари Сен-Жермен и бразильского футболиста Неймара на решение УЕФА отстранить игрока на три матча еврокубков. Как сообщает официальный сайт CAS, бразильцу сократили дисквалификацию до двух игр.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел совместную апелляцию французского "Пари Сен-Жермен" и бразильского футболиста Неймара на решение УЕФА отстранить игрока на три матча еврокубков. Как сообщает официальный сайт CAS, бразильцу сократили дисквалификацию до двух игр.В апреле 2019 года УЕФА дисквалифицировал Неймара на три встречи под эгидой организации за оскорбления, опубликованные в соцсетях, в адрес судей, работавших на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".Напомним, что по итогам двух встреч с "красными дьяволами" "Пари Сен-Жермен" вылетел из турнира.