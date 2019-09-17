В белом доме проходит брифинг и.о. директора департамента строительства и архитектуры Надежды Долинской и представителей ООО «Вертикаль» Александра Шамова и Михаила Шульмана.

В белом доме проходит брифинг и.о. директора департамента строительства и архитектуры Надежды Долинской и представителей ООО «Вертикаль» Александра Шамова и Михаила Шульмана.Общение с журналистами будет посвящено банкротству этой строительной компании,застраивающей микрорайон Сновицы-Веризино во Владимире.Глава "Вертикали" Александр Шамов пообещал, что все три дома будут построены в срок.