В белом доме проходит брифинг и.о. директора департамента строительства и архитектуры Надежды Долинской и представителей ООО «Вертикаль» Александра Шамова и Михаила Шульмана.
В белом доме проходит брифинг и.о. директора департамента строительства и архитектуры Надежды Долинской и представителей ООО «Вертикаль» Александра Шамова и Михаила Шульмана.
Общение с журналистами будет посвящено банкротству этой строительной компании,
застраивающей микрорайон Сновицы-Веризино во Владимире.
Глава "Вертикали" Александр Шамов пообещал, что все три дома будут построены в срок.