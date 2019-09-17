Злоумышленник обратился в банк для получения кредита, предоставив чужой паспорт и водительское удостоверение...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 34-летнего неработающего приезжего по подозрению в мошенничестве.В ОМВД России по району Крылатское г. Москвы поступило заявление от представителя банка. Он сообщил, что в одно из отделений банка обратился неизвестный мужчина с целью получения кредита на приобретение автомобиля. Однако после получения транспортного средства мужчина не предоставил в банк паспорт на автомобиль и не стал осуществлять платежи.Материальный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД в Московской области задержали подозреваемого.Установлено, что для получения кредита злоумышленник предоставил чужой паспорт и водительское удостоверение.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление возможных соучастников задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93