Президент Белоруссии Александр Лукашенко подошел к опасной черте. Возможности главы государства сильно ограничены, констатировали эксперты. По их мнению, теперь от Батьки мало что зависит.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подошел к опасной черте. Возможности главы государства сильно ограничены, констатировали эксперты. По их мнению, теперь от Батьки мало что зависит.Накануне в СМИ появилась программа интеграции России иБелоруссии, которую одобрили премьер-министры двух стран. Ожидается, что вдекабре ее подпишут Владимир Путин и Александр Лукашенко. Москва и Минскнамерены создать единые налоговое законодательство и таможню, вести общуюсоциально-экономическую политику, писала газета .Этот план несет угрозу суверенитету Белоруссии, уверендиректор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. По его словам, речьфактически идет о введении в стране российского законодательства. "Этопуть к поглощению Беларуси, к утрате политической независимости в перспективе",– цитирует политолога портал UDF.BY.На его взгляд, Москва загнала Лукашенко в угол:возможности президента сильно ограничены, от властей республики теперь малочто зависит. "Сейчас дело уже не в официальном Минске, а в белорусскомобществе, которое должно ясно высказаться относительно этих планов по такназываемой углубленной интеграции", – полагает Егоров.Обычно упрямый и неподатливый Александр будет вынужден пойтина уступки Путину, уверен глава партии "Белорусский национальныйфронт" Григорий Костусев. Причины – тяжелая ситуация в экономике и падение уровня жизни населения. Положение усугубится, если Москва оставит Минск безльгот на энергоносители.Есть мнение, что белорусский лидер и здесь попытаетсясхитрить: подпишет программу интеграции, получит новые бонусы от России, нодальше ничего делать не будет. Костусев сомневается в таком сценарии."Думаю, Лукашенко не удастся обмануть Путина, насколькоему хотелось бы", – резюмировал политик.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссиии Борис Ельцин подписали в декабре 1999 года. Согласнодокументу, у двух стран должна быть единые валюта, суд и таможня, в дальнейшем– общий парламент и президент.