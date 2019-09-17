Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что абсолютно безопасных средств связи не существует.

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что "абсолютно безопасных средств связи не существует".Однако, по его словам, программное решение, используемое в мессенджере Telegram, предпочтительнее решения WhatsApp с точки зрения безопасности коммуникаций."Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет", — добавил Песков.На вопрос, обсуждается ли создание таких мессенджеров на базе квантовых технологий для госслужащих в России, он сказал, что "пока это еще слишком долгая история".При этом он отметил, что выбирая между WhatsApp и Telegram, "совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций".Песков также добавил, что сам пользуется обоими мессенджерами, передает РИА Новости.Роскомнадзор пытается блокировать Telegram, накануне сообщалось, что его эффективную блокировку испытают на жителях Тюмени.