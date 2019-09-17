Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков был гостем утреннего эфира на радио Вести ФМ. В беседе с Владимиром Соловьевым и Ольгой Подолян он ответил на многие вопросы, которые волнуют москвичей. Один из самых частых: зачем в столице так часто перекладывают плитку?

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков был гостем утреннего эфира на радио "Вести ФМ". В беседе с Владимиром Соловьевым и Ольгой Подолян он ответил на многие вопросы, которые волнуют москвичей.Один из самых частых: зачем в столице так часто перекладывают плитку?Бирюков пояснил, что это делается, если обнаруживают брак, и делается это не за счет города, а исключительно за счет бракодела, который ее положил.При этом он признал, что проекты по благоустройству в Москве иногда попадают к нерадивым компаниям, и с такими подрядчиками приходится расставаться.Бирюков также рассказал, что плитку в столице кладут с термообжигом, которая в ледяную погоду менее скользкая, чем асфальт.Заммэра столицы отметил и ее экологические качества: в жаркую погоду, когда "плавится асфальт", плитка выделяет гораздо меньше вредных веществ.По его словам, за счет перекладывания плитки убирается "примерно один миллион тонн вредных выбросов в год".Ответил Бирюков и на вопрос, зачем в Москве расширяют тротуары. Он отметил, что это позволяет лучше оценить красоту Москвы, и добавил, что в результате работ по благоустройству пешеходный поток вырос на 26 процентов, автомобильный — на 33, и всем "хватает места".Как ранее сообщила "РГ", проект по благоустройству столицы "Моя улица" вошел в число лучших урбанистических проектов мира и получит премию Global Awards for Excellence. Это самая престижная международная премия в области урбанистики.