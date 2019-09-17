Сегодня, 17 сентября, 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя Паулина
Андреева расписались в северной столице. Свадебная церемония прошла в условиях
строжайшей секретности. Всем интересно, как же выглядит красавица-невеста.
Сегодня, 17 сентября, 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя Паулина
Андреева расписались в северной столице. Свадебная церемония прошла в условиях
строжайшей секретности. Всем интересно, как же выглядит красавица-невеста.
Поговаривают, что подвенечный наряд Паулины Андреевой похож
на платье принцессы. Облачение звезда заказывала в бутике Maison Bohemique.
Отметим, что цены там заоблачные – от 300 тысяч и выше. Паулина
не в первый раз обращается к мастерицам этого бутика: она уже надевала одежду бренда на красную дорожку "Кинотавра".
Сейчас невеста режиссера Федора
Бондарчука готовится к праздничному банкету в одном из самых дорогих отелей
Санкт-Петербурга. Ей помогает команда профессионалов – стилисты, парикмахер и
визажисты, сообщает сайт
Интересно, но до сих пор непонятно, где именно пройдут
гуляния. Гостям мероприятия, коих почти 200 человек, до последнего не называли
место. Ранее сообщалось, что это старинный дом Беггровых на
Невском, однако в распоряжении журналистов оказалось приглашение, в котором
говорится, что свадьбу перенесли в Юсуповский дворец на набережной реки Мойки.
Между тем, когда нарядные гости прибыли во дворец с
букетами и подарками, их попросили на выход. Организаторы проводили растерянных друзей
и родственников к микроавтобусам, которые должны доставить гостей на место
проведения банкета. Скорее всего, это будет дом Беггровых. Есть предположение, что в Юсуповском
дворце была регистрация. Как отмечает
журналисты пока не видели.