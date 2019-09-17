Сегодня, 17 сентября, 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева расписались в северной столице. Свадебная церемония прошла в условиях строжайшей секретности. Всем интересно, как же выглядит красавица-невеста.

Сегодня, 17 сентября, 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя ПаулинаАндреева расписались в северной столице. Свадебная церемония прошла в условияхстрожайшей секретности. Всем интересно, как же выглядит красавица-невеста.Поговаривают, что подвенечный наряд Паулины Андреевой похожна платье принцессы. Облачение звезда заказывала в бутике Maison Bohemique.Отметим, что цены там заоблачные – от 300 тысяч и выше. Паулинане в первый раз обращается к мастерицам этого бутика: она уже надевала одежду бренда на красную дорожку "Кинотавра".Сейчас невеста режиссера ФедораБондарчука готовится к праздничному банкету в одном из самых дорогих отелейСанкт-Петербурга. Ей помогает команда профессионалов – стилисты, парикмахер ивизажисты, сообщает сайтИнтересно, но до сих пор непонятно, где именно пройдутгуляния. Гостям мероприятия, коих почти 200 человек, до последнего не называлиместо. Ранее сообщалось, что это старинный дом Беггровых наНевском, однако в распоряжении журналистов оказалось приглашение, в которомговорится, что свадьбу перенесли в Юсуповский дворец на набережной реки Мойки.Между тем, когда нарядные гости прибыли во дворец сбукетами и подарками, их попросили на выход. Организаторы проводили растерянных друзейи родственников к микроавтобусам, которые должны доставить гостей на местопроведения банкета. Скорее всего, это будет дом Беггровых. Есть предположение, что в Юсуповскомдворце была регистрация. Как отмечаетжурналисты пока не видели.