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<a href="https://33live.ru/novosti/17-09-2019-poklonniki-perestali-uznavat-yanu-rudkovskuyu.html" target="_blank">Поклонники перестали узнавать Яну Рудковскую</a> - В последнее время известный продюсер все больше изменяет свою внешность с помощью различных фоторедакторов и фильтров. Яна Рудковская опубликовала в Инстаграм очередной снимок, который вместо хвалебных отзывов вызвал у многих негативную реакцию.