Новые подробности появляются после того, как стало известной о смертельно опасной болезни Анастасии Заворотнюк. Сообщается, что звезда комедийного сериала Моя прекрасная няня обратилась за помощью к немецким специалистам.

Новые подробности появляются после того, как стало известной о смертельно опасной болезни Анастасии Заворотнюк. Сообщается, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" обратилась за помощью к немецким специалистам.В распоряжении издания "Московский комсомолец" появились новые данные, раскрывающие подробности хода болезни Анастасии Заворотнюк. Оказывается, печальный диагноз популярной актрисе якобы был поставлен весной в Германии. В одной из немецких клиник в апреле артистка была прооперирована. Медики делали трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.25 июня актриса вернулась в Россию. Ее сопровождала мать Валентина Борисовна. Они вместе приехали в свой особняк в Крекшино. Однако уже в ночь на 26 июня Заворотнюк почувствовала себя плохо: у нее поднялось давление (до 149 на 90), возникли сильные головные боли. Тогда вызвали скорую помощь.По данным издания, актриса приветливо встретила медиков, она была в сознании, лежала в постели. Анастасия сильно изменилась: из-за трепанации черепа половина головы была вскрыта, виднелись швы. К тому же она прибавила несколько килограммов.Заворотнюк сама сообщила о своем диагнозе, стала показывать медицинскую документацию на немецком языке и жаловалась на головную боль.Как оказалось, зарубежные специалисты в качестве борьбы с болями прописали звезде сериала "Моя прекрасная няня" ибупрофен. Однако это средство считается легким, поэтому, вероятно, оно и не помогало Анастасии Заворотнюк. Тогда медики согласно инструкции вкололи ей другое болеутоляющее, после чего артистке стало лучше. Давление, которое, скорее всего, подскочило из-за боли, понизилось.К слову, повышенное давление еще было обусловлено тем, что знаменитости делали инъекции гормонов от опухоли. Когда прибыла скорая помощь в дом в Крекшино, там присутствовали ее мать и старшая дочь Анна, которая держала связь по телефону с отчимом, фигуристом Петром Чернышовым. Спортсмен задавал вопросы врачам. В итоге, медики покинули дом только после того, как ее самочувствие улучшилось.