Пока дело против Петра Порошенко обрастает новыми подробностями, со всех сторон все громче звучат голоса тех людей, которые пострадали от действий бывшего президента Украины. Так, журналисты признались, что их братия подвергалась систематическим запугиваниям со стороны власти.

Пока дело против Петра Порошенко обрастает новыми подробностями, со всех сторон все громче звучат голоса тех людей, которые пострадали от действий бывшего президента Украины. Так, журналисты признались, что их братия подвергалась систематическим запугиваниям со стороны власти.Страшное обвинение в адрес Петра Порошенко решился озвучить журналист Дмитрий Василец, который провел 820 дней в тюрьме по обвинению ,в котором позже суд не нашел состава преступления. Его обвинили в создании канала "Новороссия ТВ", который освещал события на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.Интересно, что журналиста пытались выставить виновным в терроризме. "Меня СБУ так и называли – "информационный террорист". Правда, нигде в Уголовном кодексе нет этого определения", – цитирует Дмитрия Васильца. В итоге суд был вынужден признать, что в действиях журналиста просто-напросто нет состава преступления.Теперь он готов обвинить в терроризме уже самого Петра Порошенко. По-другому назвать целенаправленную политику по запугиванию всех несогласных в стране довольно сложно."Почему журналистов арестовывали при режиме Порошенко и бросали в тюрьму? Чтобы потом, когда вызывали других журналистов, им говорили: "Смотрите, если вы будете говорить не так, как надо, писать не так, как надо, с вами будет то же самое, что и с журналистами Коцабой, Буровицким, Вышинским и так далее", – заметил Дмитрий Василец.Он рассказал, что многих журналистов задержали в нарушение всех правил. Причем это обстоятельство никто из силовиков даже не пытался скрыть. "Таким образом, создавалась такая атмосфера террора", – подчеркнул журналист. Он заметил, что многие его коллеги под давлением обстоятельств действительно изменили риторику и, в частности, не говорили ничего плохого про Петра Порошенко.Материал дополняется.