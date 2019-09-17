Посольство России в США намерено получить от Госдепа разъяснения по поводу нового шпионского скандала, который раздувают вокруг наших дипломатов. Портал Yahoo News опубликовал целый детектив о том, что высланные в декабре 2016-го члены российской дипмиссии якобы занимались перехватом данных ФБР.

Посольство России в США намерено получить от Госдепа разъяснения по поводу нового шпионского скандала, который раздувают вокруг наших дипломатов. Портал Yahoo News опубликовал целый детектив о том, что высланные в декабре 2016-го члены российской дипмиссии якобы занимались перехватом данных ФБР. Без доказательств авторы утверждают, что россияне вели прослушку с дипломатических дач в Нью-Йорке и Мэриленде — тех самых, которые Америка забрала себе. Правда, под другим предлогом: из-за мифического "вмешательства России в американские выборы".Подъезд к бывшей даче российского посольства — беспрепятственный, но дальше у ворот вся свобода заканчивается. На территории- несколько внедорожников и вооруженные люди в черном, которые, видя чужого, руку сразу тянут к кобуре.Видно, что все три года, что нет россиян, территорию только охраняют, но не следят. Трава по пояс, оконные рамы покосились.Российским журналистам в съемке отказывают.Люди, которые запретили снимать, — сотрудники службы безопасности Госдепартамента. Во всяком случае, такие нашивки были у них на форме. Почему снимать нельзя, так и не сказали — запрет без объяснения причин.До 2017 года здесь была дача нашего посольства: летом детей привозили на отдых, как в лагерь.Дом в лесу, на берегу залива и можно рыбачить. Но авторам нужно, чтобы читатель поверил: 7-8 лет назад они здесь якобы ловили другую рыбу.В материале фактов — ноль, но есть 50 в основном анонимных (читай: выдуманных) собеседников. Они рассказывают, как территория была нашпигована аппаратурой, чтобы перехватывать радиопереговоры агентов ФБР-ЦРУ."Как человек, который долгие годы проработал и Нью-Йорке, и в Вашингтоне, могу сказать, что это смешно", — говорит сотрудник МИД СССР, работавший в США в 1970-1980-х годах. — Потому что эти дачи, как любая российская собственность, любые российские учреждения за рубежом, находятся под самым плотным "оком" — надзором со стороны не одной, а нескольких американских специальных служб".Американское издание утверждает, что тогда, в 2016-м, решение о высылке десятков дипломатов Обама принимал именно из-за дачи (по мнению контрразведки США), оборудованной для прослушки."Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется "до выборов президента США остался ровно год". И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого", — говорит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В российском посольстве в Вашингтоне статью назвали не просто провокацией. По мнению дипломатов, такого рода информация — угроза безопасности всех, кто находится в диппредставительстве.Требование объясниться в Госдеп уже направлено.