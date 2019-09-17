Со знаменитого моста глупости в Санкт-Петербурге, кажется, снято проклятие - в понедельник под ним с легкостью прошла Газель, хотя прежде он был нетерпим к высоким фургонам. Сквозной момент сняли на видео.

Со знаменитого "моста глупости" в Санкт-Петербурге, кажется, снято проклятие — в понедельник под ним с легкостью прошла "Газель", хотя прежде он был нетерпим к высоким фургонам. "Сквозной момент" сняли на видео.Мост через левый приток реки Кузьминки на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги открыли в 2014 году. На нем сразу установили знак об ограничении высоты транспорта — не более 2,7 метра, но практически тут же под сооружением начали застревать "Газели". За прошедшие пять лет их набралось около 170, несмотря на то, что активисты с завидной регулярностью вывешивали плакаты с предупреждениями для водителей.На сей раз фургон прошел без единого касания, что и вызвало настоящий фурор в соцсетях. "Все, проклятие снято", "Они эволюционируют!", "По блату прошла", "Сломал систему", "Вытянулся за лето", "Сломался мост" — такие комментарии оставляют пользователи.Нашлись и те, кто утверждал, что тоже совершал подобный "подвиг" на перегруженном фургоне — в этом случае мост "пропускал" машины вплоть до 2,9 метра по высоте, но впритирку.Жители города резонно предложили открыть новый счетчик — тех, кто смог пробраться под казавшейся непреодолимой преградой.