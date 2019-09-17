Президент России Владимир Путин поддержал внесенные Госдумой кандидатуры на должность аудиторов Счетной палаты. Они представляют все фракции нижней палаты, сообщил на пленарном заседании во вторник, 17 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин поддержал внесенные Госдумой кандидатуры на должность аудиторов Счетной палаты. Они представляют все фракции нижней палаты, сообщил на пленарном заседании во вторник, 17 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Срок, на который была сформирована Счетная палата, подходит
к завершению, поэтому думские фракции выдвинули кандидатуры на должность
аудиторов. Их рассмотрел Совет нижней палаты, после чего они были отправлены на
согласование президенту.
"Сегодня президент внес на рассмотрение Государственной Думы
кандидатуры Богомолова Валерия Николаевича, Перчяна Андрея Виленовича, Шилкова
Даниила Евгеньевича, Штогрина Сергея Ивановича для назначения на должности
аудиторов Счетной палаты Российской Федерации", – цитирует Вячеслава Володина. Претенденты представляют все фракции нижней палаты,
подчеркнул спикер.
По его словам, завтра этот вопрос обсудит Совет нижней
палаты, а в четверг его вынесут на пленарное заседание. Утвержденные
президентом кандидатуры выступят с докладами.
Володин обратился к претендентам в Счетную палату найти
время и перед этим встретиться с фракциями Госдумы.
Счетная палата – подотчетный парламенту постоянно
действующий высший орган внешнего государственного аудита. Он начала работать в
1995 году.
С того момента Счетную палату возглавляли Хачим Кармоков,
Сергей Степашин и Татьяна Голикова. В мае прошлого года Госдума большинством
голосов утвердила на должность главы СП бывшего министра финансов Алексея
Кудрина, который руководит ей по сей
день.