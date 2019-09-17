Президент России Владимир Путин поддержал внесенные Госдумой кандидатуры на должность аудиторов Счетной палаты. Они представляют все фракции нижней палаты, сообщил на пленарном заседании во вторник, 17 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин поддержал внесенные Госдумой кандидатуры на должность аудиторов Счетной палаты. Они представляют все фракции нижней палаты, сообщил на пленарном заседании во вторник, 17 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.Срок, на который была сформирована Счетная палата, подходитк завершению, поэтому думские фракции выдвинули кандидатуры на должностьаудиторов. Их рассмотрел Совет нижней палаты, после чего они были отправлены насогласование президенту."Сегодня президент внес на рассмотрение Государственной Думыкандидатуры Богомолова Валерия Николаевича, Перчяна Андрея Виленовича, ШилковаДаниила Евгеньевича, Штогрина Сергея Ивановича для назначения на должностиаудиторов Счетной палаты Российской Федерации", – цитирует Вячеслава Володина. Претенденты представляют все фракции нижней палаты,подчеркнул спикер.По его словам, завтра этот вопрос обсудит Совет нижнейпалаты, а в четверг его вынесут на пленарное заседание. Утвержденныепрезидентом кандидатуры выступят с докладами.Володин обратился к претендентам в Счетную палату найтивремя и перед этим встретиться с фракциями Госдумы.Счетная палата – подотчетный парламенту постояннодействующий высший орган внешнего государственного аудита. Он начала работать в1995 году.С того момента Счетную палату возглавляли Хачим Кармоков,Сергей Степашин и Татьяна Голикова. В мае прошлого года Госдума большинствомголосов утвердила на должность главы СП бывшего министра финансов АлексеяКудрина, который руководит ей по сейдень.