Каждый пострадавший от наводнения на Дальнем Востоке должен получить помощь от государства. О личной ответственности чиновников за то, чтобы люди не остались один на один с проблемами, губернаторам сегодня напомнил президент России Владимир Путин. Глава государства провел совещание в кризисном центре МЧС.

Каждый пострадавший от наводнения на Дальнем Востоке должен получить помощь от государства. О личной ответственности чиновников за то, чтобы люди не остались один на один с проблемами, губернаторам сегодня напомнил президент России Владимир Путин. Глава государства провел совещание в кризисном центре МЧС. Он отметил эффективную работу спасателей, которая помогла избежать катастрофических последствий, а также раскритиковал местные власти за черствость и формализм.На экранах кризисного центра МЧС можно увидеть все, что случилось за сутки в стране. Сюда из всех возможных источников в реальном времени стекается информация о происшествиях. Это оперативный штаб, которому в мире нет аналогов.На связи одновременно могут быть все регионы России, но сегодня особое внимание Дальнему Востоку. Там глубокая ночь, но у губернаторов — срочная видеоконференция с президентом."Пока, судя по поступающей информации, на региональном и на местном уровне работа по ликвидации последствий паводков ведется не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане. Это касается и темпов обследования жилья, и составления списков пострадавших. Соответственно, в полной мере не организовано оказание помощи людям и не могут быть определены объемы федеральной поддержки. До сих пор нет информации по этим важнейшим вопросам для организации работы с мест. До сих пор нет. Заявки еще поступают, но документов, обоснований этих просьб нет. Как принимать решения-то без документов? Почему тянете время-то? Напомню о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за эту работу", — заявил Владимир Путин во время совещания.Восстановительные работы идут во всех подтопленных населенных пунктах. В Комсомольске-на-Амуре воду откачивают прямо с улиц, а чтобы вернуть ее в реку, пришлось задействовать водолазов — они вручную прочищали заглушки стоков.В Биробиджане проводится дезинфекция, чтобы предотвратить распространение вирусов. Заборы и дома обрабатывают специальным раствором. Нужно не просто подсчитывать ущерб, а с каждым случаем разбираться отдельно — об этом напомнил президент:"Вода зашла, ушла, вроде дом признан пригодным для проживания. Печка развалилась, зима же наступает. Как людям там отапливать? Надо заранее подумать об этом, людям помочь просто, обустроить им там соответствующие приборы. Их достаточно. Да, это может денег потребует дополнительных, но не таких больших. Надо это сделать обязательно".Сейчас практически все попавшие в зону подтопления люди уже вернулись в свои дома. Ремонтировать жилье помогают спасатели, а из федерального бюджета уже выделены средства на компенсации. Владимир Путин заявил во время совещания:"Нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно. И сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент. Именно каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги. Знать, куда обратиться. Пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги. Ответственно, нормально поставить всю работу. А глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы".На заседании часть правительства. Владимир Путин тут же назначает ведомство, которое будет координировать все работы:"Чтобы работа была организована должным образом. Невозможно, чтобы при этом руководители регионов носились по всем правительственным кабинетам и коридорам. Должен быть какой-то интегрирующий центр. И таким центром будет Министерство строительства и министр, руководитель этого министерства Владимир Владимирович. Я Медведеву скажу, он соответствующее решение примет. Но просто, чтобы вы знали и все коллеги слышали, с этого момента все через него, все туда", — рассказал Владимир Путин.Министр строительства обращает внимание на пробел в законодательстве, когда ничего не мешает вновь строить жилье в пострадавших районах."Зоны подтопления сегодня не установлены, они не отражены в генеральных планах. Мы с коллегой из Хабаровского края буквально сегодня эту тему обсуждали, потому что часть домов у него попала сегодня в зону подтопления, которые после 2013 года там не должны были строиться", — заявил министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев.О грядущем наводнении, благодаря, в том числе, космическому мониторингу, было известно заранее и к нему успели подготовиться."Своевременное возведение защитных дамб позволило минимизировать ущерб от паводка в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Принятые превентивные меры позволили не допустить гибели людей, обеспечить своевременное начало учебного года", — сообщил министр России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.В серьезном убытке оказалось сельское хозяйство — на полях после наводнения ничего не вырастет."Просим вашей поддержки по компенсации ущерба сельхозпроизводителям на сумму 370 миллионов рублей, 75 процентов из которых не застраховали свои посевы. В течение последних пяти лет они подвергаются затоплению, а страховые компании уклоняются от предоставления таких услуг", — обратился во время совещания губернатор Приморского края Олег Кожемяко.Министерству сельского хозяйства эта проблема известна — она общая для всего Дальнего Востока. Путин обратился к министру Дмитрию Патрушеву: "Как документы только поступят, рассмотрите их и доложите".Уровень воды в Амуре снижается — за сегодняшний день, 17 сентября, сразу на девять сантиметров — это означает, что пик паводка позади. Осталось минимизировать его последствия.