Ситуация в Сирии стала стабильной, но есть очаги напряжения. Обстановку в арабской республике обсудили лидеры России, Турции, Ирана. Трехсторонний саммит накануне прошел в Анкаре.

Ситуация в Сирии стала стабильной, но есть очаги напряжения. Обстановку в арабской республике — обсудили лидеры России, Турции, Ирана. Трехсторонний саммит накануне прошел в Анкаре.Переговоры в трехстороннем формате — кульминация большого политического дня в Анкаре. Уже на пресс-конференции Владимир Путин резюмирует: саммит прошел продуктивно. Основная задача Астанинского процесса — обеспечить прочный мир в Сирии. Общие усилия экспертов, дипломатов дают результат, но борьба с террористами — по-прежнему тема номер один."Наибольшую озабоченность безусловно вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Алькаидой" (запрещена в РФ) радикальные группировки. Мы не можем, конечно, с этим мириться, поэтому договорились с господином Эрдоганом и господином Рухани продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе", — сказал Путин."Россия намерена поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций: режим прекращения боевых действий на террористов никогда не распространялся. Но необходимо избежать ущерба для мирного населения", — подчеркнул российский президент.Решительность демонстрирует и Анкара: никаких террористических коридоров на границе с Сирией Турция не допустит."Здесь, в этом регионе можно создать город беженцев, в котором мы построим для них новое жилье. Люди смогут заниматься земледелием, выращивать овощи, фрукты", — отметил Эрдоган.Сотни тысяч беженцев постепенно возвращаются в свои дома. Началось восстановление социальной инфраструктуры."Однако масштабы проблем, с которыми сталкивается сирийское государство настолько велики, что для их решения требуется поддержка экономически развитых стран, международных организаций, если они действительно искренне заинтересованы в том, чтобы беженцы вернулись к своим родным очагам, а не в том, чтобы использовать беженцев и перемещенных лиц для решения каких-то политических задач, в том числе, и в возможном будущем голосовании по ключевым вопросам развития Сирийской Арабской республики", — отметил Путин.Главное сейчас, чтобы конституционный комитет приступил к работе как можно быстрее. Разногласия между Россией, Турцией и Ираном преодолены. Последний кандидат согласован. Но важнейшее условие — подлинная самостоятельность всех, кто войдет в эту структуру."Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы участники этого процесса, то есть, сами сирийцы — члены конституционного комитета были связаны по рукам и ногам внешними силами. Надо создать условия, чтобы они работали добровольно, творчески и стремились бы к позитивному результату. Что касается присутствия американских вооруженных сил, то они присутствуют на территории Сирии незаконно, всем это хорошо известно. И будем исходить из того, что принятое президентом Соединенных Штатов господином Трампом решение о выводе американских военных из Сирии, будет реализовано", — подчеркнул президент России.Один из вопросов на пресс-конференции — о субботней атаке дронов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Тема на переговорах не обсуждалась, но внимание колоссальное, тем более что цены на нефть немедленно взлетели. Ответственность за нападение уже взяли на себя йеменские хуситы. Иран свою позицию не скрывает."Ежедневно Йемен бомбят, гибнет невинное население. И то, что делает народ Йемена — защита от нападения. А фундаментальное решение этой проблемы — политико-дипломатический путь", — заявил Рухани.Лучший способ разрешения кризиса — диалог между всеми сторонами, отмечает президент России. Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана."Не могу не вспомнить строки из священного Корана: Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями. Вот, я думаю, что исходить нужно как раз из этого. То, что разделяет людей, ведет к конфликтам, должно уйти на второй план", — сказал российский лидер.Но журналисты спрашивают еще и о возможной помощи Саудовской Аравии со стороны России. И Путин снова цитирует священную книгу мусульман."Кстати говоря, в том же священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот, чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение. Так, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, так как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф". Они надежно защитят любые объекты, инфраструктуры Саудовской Аравии", — напомнил Путин.Кроме того, между Россией и Турцией — она оснастила свои вооруженные силы комплексами С-400, идут переговоры по новым перспективным вооружениям.Теперь впереди — очередная встреча экспертов по Сирии, им предстоит обсудить все детали. Это будет уже 14 раунд таких консультаций. Он пройдет в октябре в Нурсултане. А следующий саммит России, Турции и Ирана будет принимать Тегеран.