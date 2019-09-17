Президент России Владимир Путин во время посещения кризисного центра МЧС в Москве провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Российский лидер раскритиковал чиновников за недостаточно эффективную работу в этом направлении.

Президент России Владимир Путин во время посещения кризисного центра МЧС в Москве провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Российский лидер раскритиковал чиновников за недостаточно эффективную работу в этом направлении.Зачастую пострадавшие от паводков на Дальнем Востоке россияне не просто получают необходимую помощь с запозданием, но и вынуждены сталкиваться с худшими проявлениями бюрократии, отметил Владимир Путин. При этом президент России напомнил, что неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы абсолютно каждый человек, пострадавший из-за разгула стихии, получил поддержку."Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом – с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии", – заметил Владимир Путин. Российский лидер поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы и учитывать при оказании помощи приближение холодов."Каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку", – рассказал президент России.Напомним, ранее Владимир Путинпризнал паводок в Иркутской области бедствием федерального масштаба, подписав соответствующий указ. В связи с этим к ЧП стал применим особый уровень реагирования.Президент России сам посещал пострадавший от паводков город Тулун Иркутской области. Владимир Путин пообщался с местными жителями и проследил за ходом восстановительных работ.