В Екатеринбурге рабочие расчистили и вывезли мусор, лежавший на участке одного из домов на юго-западе города.

Хозяин участка собирал всякий хлам – одежду, металл, остатки продуктов – и складировал рядом со своим домом в течение семи лет. Чтобы разгрести свалку, понадобилось восемь часов.Вопрос с уборкой соседи пытались решить несколько лет. Под тяжестью мусора уже накренился забор, завелись грызуны и насекомые. Но убрать свалку никак не удавалось, поскольку расположена она была на частной территории.Лишь в этом году региональному оператору разрешили убирать любые незаконные свалки, а затраты взыскивать в собственников земли, пишет "Наша газета".