Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о скандальном инциденте с певцом в Ростове-на-Дону. Он отметил, что Сергей Шнуров окажется в довольно незавидном положении, если его все-таки оштрафуют.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о скандальном инциденте с певцом в Ростове-на-Дону. Онотметил, что Сергей Шнуров окажется в довольно незавидном положении, если еговсе-таки оштрафуют.Эксперт весьма нелестно отозвался о творчествемузыканта. По словам собеседника "Дни.ру", Сергей Шнуров является единственнымпопулярным артистом в России, на чье шоу Манукян не пошел бы даже бесплатно."Теперь по поводу заявления чиновницы Минкульта ЮФО(Южного Федерального округа – Прим. ред.). С одной стороны, вроде все выглядитлогично. Был мат на концерте – есть заявление о правонарушении. Но с другойстороны, зачем она покупала билеты на этот матерный концерт и шла на него? Онане могла не знать, что ее на концерте ждет", – отметил Вадим Манукян. При этомон добавил, что если до сего дня Сергея Шнурова часто критиковали, то заявлениев полицию, на памяти эксперта, на певца пишут впервые.Манукян считает, что скандальный инцидент с СергеемШнуровым может стать примером для других. "Хорошо, что это произошло почти в финалепрощального тура. Ведь если его оштрафуют, то появится немало последователей уэтой чиновницы в других городах", – заявил эксперт.По словам Манукяна, одно дело – выслушивать критику,а другое – регулярно нести финансовые потери из-за подобных заявлений вполицию. "В Ростове популярным часто артистам "достается на орехи", – заключилэксперт.Напомним, ранее после выступления группы"Ленинград" в Ростове-на-Дону на лидера написализаявление в полицию за то, что он использовал нецензурную брань во времявыступления. В отношении полиция возбуждает дело об административномправонарушении.