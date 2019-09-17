Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о скандальном инциденте с певцом в Ростове-на-Дону. Он
отметил, что Сергей Шнуров окажется в довольно незавидном положении, если его
все-таки оштрафуют.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о скандальном инциденте с певцом в Ростове-на-Дону. Он
отметил, что Сергей Шнуров окажется в довольно незавидном положении, если его
все-таки оштрафуют.
Эксперт весьма нелестно отозвался о творчестве
музыканта. По словам собеседника "Дни.ру", Сергей Шнуров является единственным
популярным артистом в России, на чье шоу Манукян не пошел бы даже бесплатно.
"Теперь по поводу заявления чиновницы Минкульта ЮФО
(Южного Федерального округа – Прим. ред.). С одной стороны, вроде все выглядит
логично. Был мат на концерте – есть заявление о правонарушении. Но с другой
стороны, зачем она покупала билеты на этот матерный концерт и шла на него? Она
не могла не знать, что ее на концерте ждет", – отметил Вадим Манукян. При этом
он добавил, что если до сего дня Сергея Шнурова часто критиковали, то заявление
в полицию, на памяти эксперта, на певца пишут впервые.
Манукян считает, что скандальный инцидент с Сергеем
Шнуровым может стать примером для других. "Хорошо, что это произошло почти в финале
прощального тура. Ведь если его оштрафуют, то появится немало последователей у
этой чиновницы в других городах", – заявил эксперт.
По словам Манукяна, одно дело – выслушивать критику,
а другое – регулярно нести финансовые потери из-за подобных заявлений в
полицию. "В Ростове популярным часто артистам "достается на орехи", – заключил
эксперт.
Напомним, ранее после выступления группы
"Ленинград" в Ростове-на-Дону на лидера написали
заявление в полицию за то, что он использовал нецензурную брань во время
выступления. В отношении полиция возбуждает дело об административном
правонарушении.