Компания Northrop Grumman начала сборку первого серийного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Работы идут на заводе Военно-воздушных сил США в калифорнийском городе Палмдейл. Там же находится авиабаза Эдвардс, где новый самолет должен впервые подняться в воздух, заявил на конференции исполняющий обязанности министра ВВС США Мэтью Донован.

Компания Northrop Grumman начала сборку первого серийного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Работы идут на заводе Военно-воздушных сил США в калифорнийском городе Палмдейл. Там же находится авиабаза "Эдвардс", где новый самолет должен впервые подняться в воздух, заявил на конференции исполняющий обязанности министра ВВС США Мэтью Донован.Строительство идет по графику, добавил чиновник. Raider создается на том же заводе, где когда-то производился бомбардировщик B-2 Spirit. Как утверждает Донован, новейший стратегический самолет можно считать машиной следующего поколения, способной проникать через любую ПВО и наносить удары по любой цели в мире.По данным из открытых источников, B-21 будет нести около 12 тонн оружия, дальность полета составит примерно 4 тысячи километров.Ранее министерство ВВС США объявляло конкурс для всех желающих на лучшее имя для B-21. Предсказуемо выбрали Raider, или "Налетчик". Хотя участники предлагали такие меткие названия, как Budget Buster, то есть "Разрушитель бюджета", или Overpriced, "Завышенный". Стоимость каждого стратегического бомбардировщика оценивается в 500 миллионов долларов.