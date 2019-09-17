Специалисты отечественной атомной отрасли разработают новый прибор на основе лазера. Он будет использоваться для лечения мочекаменной болезни. Его созданием займется Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, находящийся в городе Саров Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Специалисты отечественной атомной отраслиразработают новый прибор на основе лазера. Он будет использоваться для лечениямочекаменной болезни. Его созданием займется Российский федеральный ядерныйцентр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальнойфизики, находящийся в городе Саров Нижегородской области. Соответствующаяинформация размещена на сайте госзакупок.Так называемый лазерный литотриптор нового поколениябудет разрабатываться по заказу АО "Наука и инновации" – управляющейкомпании научного дивизиона "Росатома". Литотрипсия представляетсобой метод лечения мочекаменной болезни. Он подразумевает контактное илидистанционное разрушение камней в организме с помощью различных типов энергии.Прибор может использоваться в отделениях урологиилюбой клиники, говорится в техзадании на работу. "Имеющиеся тенденции кросту заболеваемости мочекаменной болезни делают актуальным наличиеоборудования для малоинвазивных и эффективных методов лечения, сокращающихрасходы на лечение и сроки пребывания в стационаре", – передает .Предполагается, что экспериментальный образецлитотриптора ядерный центр в Сарове изготовит к 2022 году, тогда жеэффективность прибора по дроблению камней в почках и мочеточниках проверят вусловиях лаборатории.Основу новейшего литотриптора составит твердотельныйлазер с диодной накачкой, создающий смешанное излучение двух длин волн.Длительность импульса при этом будет микросекундной. Это позволит разработать новыеэффективные и безопасные технологии лечения широко распространенныхмочекаменных заболеваний, говорится в техническом задании.Государственная корпорация "Росатом" активноработает над новыми технологиями в медицинской отрасли, причем как ядерных, таки неядерных. В их числе лазеры различного назначения.Так, в прошлом году стало известно, что Саровскийядерный центр станет главным участником проекта научно-технологического центра"Биофотоника". В нем будут испытываться медицинские лазеры, в томчисле предназначенные для проведения хирургических операций и диагностикионкологических заболеваний.Ранее "Дни.ру" , что центр впервые объединит ресурсы предприятий, занимающихсясозданием новейших медицинских приборов. Предполагается создание полногожизненного цикла, включающего в себя как разработки нового метода, исследованияопытных образцов до организации серийного производства и вывода продукции нарынок.