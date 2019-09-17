Специалисты отечественной атомной отрасли
разработают новый прибор на основе лазера. Он будет использоваться для лечения
мочекаменной болезни. Его созданием займется Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики, находящийся в городе Саров Нижегородской области. Соответствующая
информация размещена на сайте госзакупок.
Специалисты отечественной атомной отрасли
разработают новый прибор на основе лазера. Он будет использоваться для лечения
мочекаменной болезни. Его созданием займется Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики, находящийся в городе Саров Нижегородской области. Соответствующая
информация размещена на сайте госзакупок.
Так называемый лазерный литотриптор нового поколения
будет разрабатываться по заказу АО "Наука и инновации" – управляющей
компании научного дивизиона "Росатома". Литотрипсия представляет
собой метод лечения мочекаменной болезни. Он подразумевает контактное или
дистанционное разрушение камней в организме с помощью различных типов энергии.
Прибор может использоваться в отделениях урологии
любой клиники, говорится в техзадании на работу. "Имеющиеся тенденции к
росту заболеваемости мочекаменной болезни делают актуальным наличие
оборудования для малоинвазивных и эффективных методов лечения, сокращающих
расходы на лечение и сроки пребывания в стационаре", – передает .
Предполагается, что экспериментальный образец
литотриптора ядерный центр в Сарове изготовит к 2022 году, тогда же
эффективность прибора по дроблению камней в почках и мочеточниках проверят в
условиях лаборатории.
Основу новейшего литотриптора составит твердотельный
лазер с диодной накачкой, создающий смешанное излучение двух длин волн.
Длительность импульса при этом будет микросекундной. Это позволит разработать новые
эффективные и безопасные технологии лечения широко распространенных
мочекаменных заболеваний, говорится в техническом задании.
Государственная корпорация "Росатом" активно
работает над новыми технологиями в медицинской отрасли, причем как ядерных, так
и неядерных. В их числе лазеры различного назначения.
Так, в прошлом году стало известно, что Саровский
ядерный центр станет главным участником проекта научно-технологического центра
"Биофотоника". В нем будут испытываться медицинские лазеры, в том
числе предназначенные для проведения хирургических операций и диагностики
онкологических заболеваний.
Ранее "Дни.ру" , что центр впервые объединит ресурсы предприятий, занимающихся
созданием новейших медицинских приборов. Предполагается создание полного
жизненного цикла, включающего в себя как разработки нового метода, исследования
опытных образцов до организации серийного производства и вывода продукции на
рынок.