Крупнейший российский поставщик вооружения Рособоронэскпорт представит на авиасалоне Dubai Airshow 2019 вооружение и технику, предназначенные для борьбы с беспилотниками.

Крупнейший российский поставщик вооружения Рособоронэскпорт представит на авиасалоне Dubai Airshow 2019 вооружение и технику, предназначенные для борьбы с беспилотниками, сообщает пресс-служба компании.Речь идет, прежде всего, о зенитных ракетных системах малого радиуса действия. Как пояснил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, на предприятиях госкорпорации разработан целый ряд подобных ЗРК. Например, мобильные комплексы "Панцирь" и "Сосна", переносные "Игла" и "Верба".Также посетители авиашоу в Дубае увидят российские разработки в области радиоэлектронной борьбы. Это системы "Бекас-Сапсан", "Атака-DBS", "Солярис-Н" и "Пищаль-ПРО".Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день борьба с разведывательными и ударными беспилотниками играет все большую роль. Формируется даже целая ниша противодронного вооружения. В ней можно заработать миллиарды долларов. Впрочем, экономический ущерб, который способны нанести БПЛА, может оказаться гораздо больше, предупредил генеральный директор компании.Напомним, в ночь на 14 сентября неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Предприятие было выведено из строя. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы.Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами Турции и Ирана предложил Саудовской Аравии приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400. Они способны защитить важные объекты от любых нападений с воздуха, заявил российский президент.