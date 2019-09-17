Россиянка Варвара Флинк одержала победу в первом раунде турнира в японской Осаке, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов. Представительница Россия со счетом 6:4, 7:5 обыграла японку Нао Хибино.

Россиянка Варвара Флинк одержала победу в первом раунде турнира в японской Осаке, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов. Представительница Россия со счетом 6:4, 7:5 обыграла японку Нао Хибино.Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Следующей соперницей Флинк станет победительница матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и Катаржиной Кавой из Польши.Еще одна представительница России Дарья Касаткина не сумела преодолеть барьер первого круга, уступив американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 4:6.