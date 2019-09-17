Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Его продолжительность составила более семи часов. На некоторых этапах маршрута Ту-160 сопровождали истребители Бельгии, Дании, Польши, Финляндии, а также Швеции.

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Его продолжительность составила более семи часов.На некоторых этапах маршрута Ту-160 сопровождали истребители Бельгии, Дании, Польши, Финляндии, а также Швеции. В их числе F-16, А-18, JAS-39 Gripen, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Минобороны Российской Федерации.Российские военные рассказали, что после выполнения программы экипажи России вернулись на аэродром базирования.Ранее во вторник, 17 сентября, ВВС Бельгии сообщили о перехвате над Балтикой двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 и двух истребителей Су-27. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter.