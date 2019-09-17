Новый этап российско-китайских отношений стартует в Северной столице. Об это было заявлено сегодня на межправительственной встречи, которая проходит в Константиновском дворце. С российской стороны делегацию возглавляет премьер Дмитрий Медведев, китайскую делегацию представляет премьер Госсовета страны Ли Кэцян.

Новый этап российско-китайских отношений стартует в Северной столице. Об это было заявлено сегодня на межправительственной встречи, которая проходит в Константиновском дворце. С российской стороны делегацию возглавляет премьер Дмитрий Медведев, китайскую делегацию представляет премьер Госсовета страны Ли Кэцян.Как информирует ГТРК "Санкт-Петербург", регулярная встреча глав правительств двух стран проходит в 24-й раз. Итогом станет заключение ряда соглашений. Необходимо подготовить документы для увеличения товарооборота между странами, считает китайский лидер. А также планируется начать разработку новой структуры торговли.