Российская теннисистка Анастасия Потапова сумела пробиться во второй круг турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. В стартовой встрече она победила представительницу Южной Кореи На-Лэ Хан.

Российская теннисистка Анастасия Потапова сумела пробиться во второй круг турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. В стартовой встрече она победила представительницу Южной Кореи На-Лэ Хан.Соперницы провели на корте 1 час 37 минут. Матч завершился в пользу россиянки со счетом 7:6 (7:4), 6:1​​​. В следующем круге Потапова сыграет с Магдой Линетт из Польши.