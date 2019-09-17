Анастасия Квитко, более известная как русская Ким Кардашьян, обладает внушающими формами. Именно фигура помогла ей добиться такой бешеной популярности.

Анастасия Квитко, более известная как русская Ким Кардашьян, обладает внушающими формами. Именно фигура помогла ей добиться такой бешеной популярности.Модель опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новую фотографию. На снимке она позирует на фоне вьющихся стволов деревьев.На русской Кардашьян снова практически нет одежды. На этот раз она облачилась в мини-бикини неонового желтого цвета. Ее волосы небрежно ниспадают на плечи, придавая звезде определенный шарм.При этом фотограф предпочел запечатлеть Анастасию снизу. Тем самым он еще больше подчеркнул ее и без того выдающиеся формы.Своим внешним видом Квитко в очередной раз вскружила фанатам голову. Поклонники со всего мира стали активно писать девушке комментарии под постом. "Она моя любовь!","Ух ты, какая милая!", "Королева!", "Моя принцесса!", "Великолепная!" – восторгались преданные поклонники."Пожалуйста, хватит! Ты слишком прекрасна!" – взмолился потерявший голову обожатель.Тем не менее, далеко не все высказывания были положительными. Один подписчик выразил отвращение относительно пышных форм звезды. Другой обиделся и устроил перепалку за то, что Анастасия не отвечает на его любовные сообщения. Третий обратился к модели с непристойным предложением.