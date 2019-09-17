12 октября состоится общегородской субботник.

Во Владимире с 1 по 31 октября пройдет осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города, соответствующее постановление было подписано 16 сентября.Руководителям структурных подразделений администрации города Владимира предписано обеспечить выполнение подведомственными муниципальными предприятиями и учреждениями работ по содержанию закрепленных за ними объектов благоустройства. Каждая районная администрация будет работать по собственному сводному плану и еженедельно отчитываться о его выполнении в городское управление ЖКХ.Особое внимание в рамках осеннего месячника будет уделено выявлению несанкционированных свалок, а также на уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.Руководителям предприятий независимо от форм собственности, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов коммунальной инфраструктуры.Этим же постановлением назначена дата проведения общегородского субботника — 12 октября.