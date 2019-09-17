Организаторы конкурса сдвинули сроки подведения итогов.

Организаторы конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области 2019" сдвинули сроки подведения итогов.Айтуган Текегалиев, председатель жюри конкурса "Самая красивая деревня": "Это требует больше времени для того, чтобы все населенные пункты объехать, для того, чтобы каждый из них по достоинству оценить... И я вам скажу, что будет организован дополнительный выезд для того, чтобы оценить те деревни, которые по нашему мнению заслуживают звание лучших."Напомним, конкурс "Самая красивая деревня Владимирской области" - юбилейный. Уже пятый по счёту. Он проводится по инициативе регионального Совета сторонников партии "Единая Россия". В этом году на почетное звание претендуют 97 населённых пунктов. Напомним, онлайн-голосование завершилось 31 августа. По его результатам лидируют: Илькино Меленковского района - среди сел и деревень с населением от 1000 человек, Пировы Городищи Вязниковского района - в номинации от 150 до 1000 жителей и село Кистыш Суздальского района среди самых небольших населенных пунктов до 150 жителей. Тем не менее, последнее слово остается за комиссией. Призовой фонд конкурса - почти миллион рублей.Екатерина Максимова