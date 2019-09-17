В настоящее время идёт заготовка кормов, уборка зерновых и овощей, сообщает департамент сельского хозяйства.

В настоящее время идёт заготовка кормов, уборка зерновых и овощей, сообщает департамент сельского хозяйства. По состоянию на 12 сентября зерновые культуры убраны с площади более 62 тысяч гектаров. В полях еще осталось 25% урожая. Средняя урожайность — 23,5 центнера с гектара. Все рекорды по показателям побило одно хозяйство в Меленковском районе. На полях «Мелагро» собрали почти 50 центнера с гектара! Одновременно в сельхозпредприятиях идет уборка овощей. Морковь, лук, свекла, кабачки — собрано уже около 3 тысяч тонн. Картофель выкопан с площади более 1 тысячи гектаров, это чуть более 35%. При этом, урожайность высокая — 337 центнеров с гектара. В прошлом году, по информации Владимирстата, эти показатели были вдвое ниже. Продолжается заготовка кормов.