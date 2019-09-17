Известный как стриптизер под псевдонимом Тарзан, Сергей Глушко, выложил новый пост в Instagram-аккаунте. Танцор получил огромное количество критики в свой адрес.

Известный как стриптизер под псевдонимом Тарзан, Сергей Глушко, выложил новый пост в Instagram-аккаунте. Танцор получил огромное количество критики в свой адрес.На опубликованном снимке супруг Наташи Королевой предстал в полуобнаженном виде. Из одежды на нем только синие стринги, едва прикрывающие его хозяйство."В лаборатории. Работаю.... над разгадкой феномена корпускулярно – волнового дуализма света. Повторяю знаменитый опыт Томаса Юнга. Что же ты такое, свет?! Частица или волна?! Как истинный ученый, ставлю опыт на себе", – подписал пост Сергей.Подписчики разбились на два лагеря. Многие выказали свое отвращение к Глушко. "Не такой уж и Тарзан, член-то маленький, зато столько амбиций!", "Мышцы можно показать, а вот ум... Вряд ли", "Неприятно смотреть на вас, надоело видеть вас голым", "Ужасно", – пыхтели недовольные злопыхатели."Завидовать тут нечему. Плакать хочется...", – констатировал критик.Тем не менее, некоторые поддержали артиста. "Редкое сочетание: и красивый, и умный!", "Ну, весельчак. Молодец, хоть улыбнулась сегодня, позитивный вы наш, так держать!", "Сергей, вы светлый, классный, креативный, обалденный мужчина!", – не скрывали своего восторга