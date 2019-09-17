Названа причина отравления уфимцев, попробовавших шаурму в одном из бистро столицы Башкортостана. Выяснилось, что в еде обнаружили золотистый стафилококк. Кстати, такую же бактерию нашли и у сотрудника бистро, где продавалась еда. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.

Названа причина отравления уфимцев, попробовавших шаурму в одном из бистро столицы Башкортостана. Выяснилось, что в еде обнаружили золотистый стафилококк. Кстати, такую же бактерию нашли и у сотрудника бистро, где продавалась еда. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".Информацию о результатах исследований обнародовали сегодня на совещании в мэрии. Как рассказали сотрудники Управления Роспотребнадзора по региону, были проанализированы пробы, снятые с готовой продукции, а также воды и сырья. В результате золотистый стафилококк нашли в салате.Как уже сообщалось, в результате отравления шестнадцать человек, в том числе пятеро детей, пострадали. Кстати, обнаруженная в пище бактерия представляет для человеческого организма большую опасность, вызывая такие серьезные заболевания, как менингит, пневмонию, сепсис.