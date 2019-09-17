Российский гроссмейстер Александр Грищук в третьем раунде Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске, оказался сильнее китайца Сюй Сянъюя в двух партиях и продолжил борьбу на турнире. А вот Сергей Карякин не смог выйти в четвертый круг, уступив соотечественнику Никите Витюгову.

Российский гроссмейстер Александр Грищук в третьем раунде Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске, оказался сильнее китайца Сюй Сянъюя в двух партиях и продолжил борьбу на турнире. А вот Сергей Карякин не смог выйти в четвертый круг, уступив соотечественнику Никите Витюгову.Еще два россиянина – Ян Непомнящий и Евгений Томашевский – проведут 18 сентября тай-брейк, чтобы выявить победителя в своем противостоянии. Первые две встречи завершились вничью.Продолжается борьба и в паре Петр Свидлер (Россия) – Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия). Гроссмейстеры обменялись ничьими.Кубок мира по шахматам в Ханты-Мансийске завершится 4 октября.