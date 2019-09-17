По оценкам
гендиректора компании РУ-КОНЦЕРТ Евгения Морозова, только на свадебный банкет
телеведущей и режиссера ушло более 16 миллионов рублей. Однако эксперт считает, что на торжество
Ксения Собчак и Константин Богомолов не только не потратили ни копейки из
своего кармана, но и прилично заработали на нем.
По оценкам
гендиректора компании "РУ-КОНЦЕРТ" Евгения Морозова, только на свадебный банкет
телеведущей и режиссера ушло более 16 миллионов рублей. Однако эксперт считает, что на торжество
Ксения Собчак и Константин Богомолов не только не потратили ни копейки из
своего кармана, но и прилично заработали на нем.
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