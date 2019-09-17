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<a href="https://33live.ru/novosti/17-09-2019-skolko-sobchak-zarabotala-na-svadbe-s-bogomolovym.html" target="_blank">Сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым</a> - По оценкам гендиректора компании РУ-КОНЦЕРТ Евгения Морозова, только на свадебный банкет телеведущей и режиссера ушло более 16 миллионов рублей. Однако эксперт считает, что на торжество Ксения Собчак и Константин Богомолов не только не потратили ни копейки из своего кармана, но и прилично заработали на нем.