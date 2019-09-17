Социальная сеть Facebook заблокировала рекламные ролики комедии ужасов Маленькие чудовища, которая должна выйти в российский прокат 10 октября.

Социальная сеть Facebook заблокировала в России рекламные ролики комедии ужасов "Маленькие чудовища", которая должна выйти в российский прокат 10 октября.Модераторы соцсети посчитали трейлеры фильма шокирующим контентом из-за чрезмерного количества крови, сообщает сайт "Фильм Про".Между тем, в компании-прокатчике картины это решение вызвало удивление."Мы показывали рекламу фильма только людям, достигшим 18 лет, с соблюдением всех требований и норм российского законодательства", — пояснил генеральный директор Loonafilm Дмитрий Соколов.Сюжет комедийного ужастика разворачивается в провинциальном городке, все население которого поражено зомби-вирус. Именно в этот момент учительница младших классов привозит сюда своих подопечных на экскурсию. В итоге женщине придется проявить изобретательность, чтобы оградить детей от заразы.